Матір побитого в Парижі українця фігурує в розслідуванні про "торгівлю людьми", — ЗМІ

Один із провідних французьких ЗМІ повідомило, що побитий Юрій був "відомий поліції" через акти насильства і можливого членства в банді.

26 січня французьке видання Liberation із посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомило, що матір побитого в Парижі групою невідомих осіб українського підлітка Юрія, Наталя Крушенік, нібито є фігуранткою розслідування про торгівлю людьми.

Одинадцять українок ще восени 2020 року поскаржилися на те, що Крушенік нібито найняла їх на роботу прибиральницями в компанію VIP ServicesConcierges, яка обслуговує, зокрема, квартири на сайті Airbnb. У листопаді прокуратура відкрила розслідування за підозрою в "прихованому працевлаштуванні", "нелегальній праці" й "торгівлі людьми".

Одна з українок розповіла, що їх нібито вербували в Івано-Франківськ, вони приїжджали до Франції з туристичною візою і залишалися там після закінчення її терміну дії. Деяких "прибиральниць" вербували в одній з українських церков Парижа, де Крушенік викладала французьку мову.

Жінки скаржилися на погані умови праці та низькі зарплати. За їхніми словами, іноді вони взагалі не отримували оплату за свою роботу. Сама ж Крушенік стверджувала, що цих українок влаштували на роботу законно.

27 січня інше французьке видання, Le Figaro, із посиланням на джерела в правоохоронних органах написало, що слідчі займаються перевіркою інформації щодо можливої причетності побитого Юрія до банди "RD4" з району Богренель, яка раніше напала на банду з міста Ванв, передмістя Парижа. У поліції не заперечують, що напад на 15-річного українця міг бути "помстою" за той напад.

Правоохоронці повідомили журналістам, що раніше Юрій нібито вже був "відомий поліції" через акти насильства.

Наразі нікого з нападників на Юрія не затримали, проте, як пише Le Figaro, поліція намагається знайти їх "якомога швидше", що підтверджує ризик нових зіткнень між бандами.

Користувачі соцмереж публікують в мережі фотографії передбачуваних зловмисників, проте правоохоронці ще нікого публічно не ідентифікували.

Крушенік створила Instagram-сторінку, на якій розповідає про стан здоров'я сина. В одній з останніх публікацій вона написала, що Юрію вже стає краще і подякувала всім за підтримку. На сторінку підписалося більше 170 тис. осіб. Аккаунт ведуть французькою мовою.

Нагадаємо, 15 січня в Парижі десятеро невідомих побили українського підлітка Юрія. Він із друзями повертався з коледжу. Усім, крім Юрія, вдалося втекти від нападників. Повідомлялося, що підлітка продовжували бити після втрати свідомості. Йому завдали безліч ножових поранень і переломів.

25 січня на цю ситуацію відреагував президент України Володимир Зеленський. Він закликав "знайти й покарати" нападників. Зеленський написав, що "це не просто наша вимога, а це питання цивілізованості".