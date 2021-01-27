В Греции на стройке археологи нашли статуи, которым более 2 000 лет (фото)

Найденный комплекс из белого мрамора представляет собой две женские фигуры.

В Греции на месте строительства ратуши в городе Паяния возле международного аэропорта Афин археологи нашли две древние статуи, возраст которых оценивается приблизительно в 2 300 лет. Об этом сообщает Министерство культуры и спорта Греции.

Найденный комплекс из белого мрамора представляет собой две женские фигуры. Статуи сохранились лишь фрагментарно, но очевидно, что женщины имели разный социальный статус.

С правой стороны сидит больная женщина, ее ноги опираются на низкую подставку. Она одета в тунику и мантию. Слева стоит служанка или лекарь, поддерживая ее голову левой рукой.

По данным ученых, такие надгробные рельефы характерны для IV века. Найденные статуи были переданы в Археологический музей. Археологи продолжают поиски реликвий на месте стройки.

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