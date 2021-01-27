У Греції на будівництві археологи знайшли статуї, яким понад 2 000 років (фото)

Знайдений комплекс із білого мармуру являє собою дві жіночі фігури.

У Греції на місці будівництва ратуші в місті Палліні біля міжнародного аеропорту Афін археологи знайшли дві стародавні статуї, вік яких оцінюється приблизно в 2 300 років. Про це повідомляє Міністерство культури і спорту Греції.

Знайдений комплекс із білого мармуру являє собою дві жіночі фігури. Статуї збереглися лише фрагментарно, але очевидно, що жінки мали різний соціальний статус.

З правого боку сидить хвора жінка, її ноги спираються на низьку підставку. Вона одягнена в туніку й мантію. Зліва стоїть служниця або лікарка, підтримуючи її голову лівою рукою.

За даними вчених, такі надгробні рельєфи характерні для IV століття. Знайдені статуї передали в Археологічний музей. Археологи продовжують пошуки реліквій на місці будівництва.

Зазначимо, у Британії сім'я знайшла скарб із золотих монет епохи Тюдорів, копаючи в саду. На золотих монетах зображені ініціали Генріха VIII, а також трьох із шести його дружин.

Раніше в Ізраїлі археологи виявили скарб із фальшивими грошима, закопаний за кілька сотень років до винаходу монет.

А в польському місті Слушкув у полі знайшли скарб із 6,5 тисяч срібних монет, срібних злитків, фрагментів свинцю й кілець.