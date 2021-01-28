Новый глава Госдепа назвал страну, отношения с которой самые важные для США

По словам главы внешнеполитического ведомства США, отношения его страны с Китаем "являются, вероятно, самыми важными в мире".

Отношения США с Китаем являются наиболее важными для Вашингтона. Об этом во время брифинга заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

Госсекретарь признал, что двусторонние отношения между странами на сегодняшний день достаточно враждебны. Но даже при этом в некоторых сферах Пекин и Вашингтон налаживают сотрудничество.

"Не секрет, что отношения между Соединенными Штатами и Китаем являются, вероятно, самыми важными отношениями, которые у нас есть в мире. Они будут во многом формировать будущее, в котором мы все будем жить", – сказал он.

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Энтони Блинкен возглавил внешнеполитическое ведомство США 26 января.

Напомним, что Блинкен заявлял о том, что "мир нуждается в руководящей роли США". Он отметил, что США по-прежнему остаются самой сильной страной на мировой арене и способны мобилизовать другие страны ради общего блага.

По его словам, сейчас мир смотрит, смогут ли США "исцелить свою нацию", чтобы противостоять пандемии коронавируса, экономическому кризису, климатическим изменениям, опасности для демократии, расовому неравенству и угрозам глобальной стабильности со стороны "противников и соперников".

Ранее Энтони Блинкен был заместителем госсекретаря Джима Керри, а в более удаленном прошлом – являлся спичрайтером президента Билла Клинтона.

Напомним, информацию о том, что госсекретарем США при Байдене могут назначить Блинкена предварительно распространили источники "Bloomberg".