Новий глава Держдепу назвав країну, відносини з якою найважливіші для США

За словами глави зовнішньополітичного відомства США, відносини його країни з Китаєм "є, ймовірно, найважливішими у світі".

Відносини США з Китаєм є найбільш важливими для Вашингтона. Про це під час брифінгу заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Держсекретар визнав, що двосторонні відносини між країнами на сьогоднішній день досить ворожі. Але навіть зважаючи на це в деяких сферах Пекін і Вашингтон налагоджують співпрацю.

"Не секрет, що відносини між Сполученими Штатами і Китаєм є, ймовірно, найважливішими відносинами, які у нас є в світі. Вони будуть багато в чому формувати майбутнє, в якому ми всі житимемо", — сказав він.

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Ентоні Блінкен очолив зовнішньополітичне відомство США 26 січня.

Нагадаємо, що Блінкен заявляв про те, що "світ потребує керівної ролі США". Він зазначив, що США як і раніше залишаються найсильнішою країною на світовій арені та здатні мобілізувати інші країни заради спільного блага.

За його словами, зараз світ дивиться, чи зможуть США "зцілити свою націю", щоб протистояти пандемії коронавірусу, економічній кризі, кліматичним змінам, небезпеці для демократії, расовій нерівності та загрозам глобальної стабільності з боку "супротивників і суперників".

Раніше Ентоні Блінкен був заступником держсекретаря Джима Керрі, а в більш віддаленому минулому — спічрайтером президента Білла Клінтона.

Нагадаємо, інформацію про те, що держсекретарем США при Байдені можуть призначити Блінкена попередньо поширили джерела "Bloomberg".