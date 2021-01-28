В Польше анонсировали массовые протесты из-за вступления в силу запрета на аборты

Легально сделать аборт можно будет лишь в случае изнасилования, инцеста и риска для жизни матери.

Для официального вступления закона в действие, закон должны опубликовать в "Веснике законов". Правительство Польши это и сделали, они опубликовали закон о запрете абортов в случае проблем с плодом, — сообщает Reuters.

Закон запрещает делать аборты в случае неизлечимой болезни плода, врожденных недостатков и даже в случае опасности его жизни. В Конституционном трибунале заявляют, что наличие таких проблем не означает, что этот человек не может использовать в полной мере правами и свободами, которые гарантированы конституцией в пренатальной фазе жизни.

Сразу после этого собралось несколько тысяч протестующих под зданием Конституционного трибунала, откуда они отправились к офису партии "Право и Справедливость". Полиция сопровождала протестующих и информировала их о том, что в стране действуют карантинные ограничения и массовые сборы людей запрещены.

[ + – ] Протест в Варшаве

[ + – ] Протест в Кракове

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"Общепольский страйк женщин" анонсировал на сегодня (28 января) массовые акции протестов. Как минимум в 40 городах Польши, среди них Варшава, Краков, Гданськ, Катовице и Гдыня.

Напомним, 22 октября 2020 Конституционный суд Польши постановил, что аборт по причине тяжелых, неизлечимых или фатальных пороков развития плода противоречит Конституции. Из-за этого страну накрыла волна протестов. После массовых акций протестов суд отложил запрет.