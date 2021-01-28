У Польщі анонсували масові протести через вступ у силу заборони на аборти

Легально зробити аборт можна буде лише в разі зґвалтування, інцесту і ризику для життя матері.

Для офіційного вступу закону в дію, його повинні опублікувати у "Віснику законів". Уряд Польщі це і зробив, він опублікував закон про заборону абортів у разі проблем з плодом, — повідомляє Reuters.

Закон забороняє робити аборти в разі невиліковної хвороби плода, вроджених вад і навіть у разі небезпеки його життя. У Конституційному трибуналі заявляють, що наявність таких проблем не означає, що ця людина не може користуватися повною мірою правами і свободами, які гарантовані конституцією в пренатальній фазі життя.

Відразу після цього зібралося кілька тисяч протестувальників під будівлею Конституційного трибуналу, звідки вони вирушили до офісу партії "Право і Справедливість". Поліція супроводжувала протестувальників та інформувала їх про те, що в країні діють карантинні обмеження і масові збори людей заборонені.

[ + – ] Протест у Варшаві

[ + – ] Протест у Кракові

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"Загальнопольський страйк жінок" анонсував на сьогодні (28 січня) масові акції протестів. Як мінімум у 40 містах Польщі, серед них Варшава, Краків, Гданськ, Катовіце і Гдиня.

Нагадаємо: 22 жовтня 2020 Конституційний суд Польщі ухвалив, що аборт через важкі, невиліковні або фатальні вади розвитку плоду суперечить Конституції. Через це країну накрила хвиля протестів. Після масових акцій протестів суд відклав заборону.