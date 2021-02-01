Замглавреда Telegram-канала Mash ушел в отставку после эксклюзива о "дворце Путина"

По словам мужчины, выпустить ролики решили не сотрудники Mash, а "люди выше, как в СССР".

Заместитель главного редактора Telegram-канала Mash Сергей Титов на своем личном канале сообщил, что решил покинуть издание из-за того, что их ресурс опубликовал "эксклюзивные" видео о "дворце Путина". Одно из видео опровергает свежее расследование команды Алексея Навального. В нем утверждается, что владельцем поместья возле Геленджика якобы является Аркадий Ротенберг, миллиардер и друг Путина.

"Видосы вы видели сами. Работу талантливых людей, тысячи моих бессонных ночей, … все наши переживания просто перечеркнули решения людей в костюмах, которым по**й на журналистов", — написал Титов.

Он отметил, что с большой любовью относится к холдингу и к главному редактору Mash Максиму Иксанову, однако, по словам Титова, решение выпустить эти ролики приняли не сотрудники ресурса, а "люди выше, как в СССР".

"И пусть они идут на**й. Работать в РТ, ВГТРК или Первом я бы никогда не стал. Но людей никто не спросил, они просто взяли и превратили нас в это. Поэтому мне и пришлось отказаться от своей любимой работы", — заявил Титов.

Журналист написал, что он проработал в Mash с конца 2018 года и был чрезвычайно рад тому, что он был причастен к ресурсу, который в России "жил в серой зоне и отчаянно боролся за возможность" писать и снимать качественные вещи. Однако, по его словам, с выходом тех видео "эта крутая история закончилась".

Титов отметил, что в ближайшее время планирует отдохнуть, после чего приступит к поискам других абмициозных проектов.

Примечательно, что Telegram-канал Mash после выхода якобы их "эксклюзивов" о "дворце Путина" потерял значительное количество пользователей.

[ + – ]

Напомним, фильм команды Алексея Навального "Дворец для Путина. История самой большой взятки" рассказывает о целом комплексе построек и владений на мысе Идокопас возле Геленджика, которые все вместе составляют громадное имение размером с 39 княжеств Монако. И это размеры только основного владения с дворцом посередине. Территорию в 7800 га земли надежно охраняют четыре КПП, высокий забор и естественные преграды в виде крутой береговой линии. Даже мимо запрещено плавать на судах и лодках, тем более — запускать дроны.

Во "дворце Путина", который уже появился на картах Apple, есть уникальный по сложности 16-уровневый бункер и две аквадискотеки.