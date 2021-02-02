Задержано более 80 человек. В Китае подделывали вакцину от COVID-19

Организованная схема действовала в трех китайских провинциях, возможно, готовилась также партия на экспорт.

Правоохранители в Китае задержали более 80 человек и изъяли больше трех тысяч доз фальшивой вакцины. Спецоперация проходила на востоке страны в провинции Цзянсу, Шаньдун и в Пекине. Об этом сообщает Синьхуа Новости.

Следователи установили, что начиная с сентября 2020 года подозреваемый организатор по фамилии Кун вошел в преступный сговор с другими лицами. Они начали подпольный выпуск поддельной вакцины против коронавируса. Вместо вакцины они использовали обычный физраствор, которой они продавали по цене вакцины. Полиции удалось выяснить и остановить все пути распространения вакцины.

"Вакцины, наполненные физраствором, наверняка не подействуют, но и не вызовут проблем со здоровьем, поэтому очевидно, что подозреваемые хотели денег, а не причиняли вред людям", — сообщает эксперт по вакцинам Тао Лина.

Как сообщает Global Times, поддельную вакцину могли планировать поставлять в другие страны из-за дефицита вакцин на мировом рынке. Полиции также удалось точно установить, что вакцину производили подпольно, а не легальные производители вакцин.

Напомним, в Китае из-за вакцинации в подпольных условиях обнаружили два новых штамма африканской чумы свиней.

Ранее китайские чиновники привязали к столбу пенсионера за прогулку во время локдауна.