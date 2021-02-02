Затримано понад 80 осіб. У Китаї підробляли вакцину від COVID-19

Організована схема діяла в трьох китайських провінціях, можливо, готувалася також партія на експорт.

Правоохоронці в Китаї затримали понад 80 осіб і вилучили більше трьох тисяч доз фальшивої вакцини. Спецоперація проходила на сході країни в провінціях Цзянсу, Шаньдун і в Пекіні. Про це повідомляє Сіньхуа Новини.

Слідчі встановили, що починаючи з вересня 2020 року підозрюваний організатор на прізвище Кун увійшов у злочинну змову з іншими особами. Вони почали підпільний випуск підробленої вакцини проти коронавірусу. Замість вакцини вони використовували звичайний фізрозчин, який вони продавали за ціною вакцини. Поліції вдалося з'ясувати і зупинити всі шляхи поширення вакцини.

"Вакцини, наповнені фізіологічним розчином, напевно не подіють, але й не викличуть проблем зі здоров'ям, тому очевидно, що підозрювані хотіли грошей, а не завдавали шкоди людям", — повідомляє експерт із вакцин Тао Ліна.

Як повідомляє Global Times, підроблену вакцину могли планувати постачати в інші країни через дефіцит вакцин на світовому ринку. Поліції також вдалося точно встановити, що вакцину виробляли підпільно, а не легальні виробники вакцин.

Нагадаємо, в Китаї через вакцинацію в підпільних умовах виявили два нові штами африканської чуми свиней.

Раніше китайські чиновники прив'язали до стовпа пенсіонера за прогулянку під час локдауну.