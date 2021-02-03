В Кремле подтвердили планы о поставках российской вакцины от COVID-19 в "Л/ДНР"

О сроках поставок спикер президента РФ ничего не сообщил

Жители "ЛНР" и "ДНР" нуждаются в вакцинах от COVID-19, и, никто кроме Российской Федерации, эти препараты на неподконтрольную Киеву часть Донбасса не поставит.

Об этом в среду, 3 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, когда вакцина от коронавируса поступит в Донецк и Луганск, передает ТАСС.

"Безусловно, там люди тоже нуждаются в вакцине. И если не мы, то никто ее туда не поставит", – заявил Песков.

Сроки поставок спикер Путина посоветовал журналистам уточнить у российского правительства.

Ранее сообщалось, что на оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины началась массовая вакцинация населения от коронавируса COVID-19.

2 февраля Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что на этой неделе будут подписаны новые контракты на поставку вакцины от коронавируса.

"У нас есть заключенный контракт с одним из производителей на 1 млн 913 тысяч доз. Кроме того, я думаю, что на этой неделе мы уже технически заключим другие контракты, которые полностью обеспечат Украину в течение 2021 года", — сказал Степанов.

Фокус писал также, что план вакцинации в Украине могут поменять, чтобы первым получил прививку президент Владимир Зеленский.