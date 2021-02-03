У Кремлі підтвердили плани про постачання російської вакцини від COVID-19 у "Л/ДНР"

Про терміни поставок спікер президента РФ нічого не повідомив.

Жителі "ЛНР" і "ДНР" потребують вакцину від COVID-19, і ніхто, крім Російської Федерації, ці препарати на непідконтрольну Києву частину Донбасу не поставить.

Про це в середу, 3 лютого заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, коли вакцина від коронавірусу надійде в Донецьк і Луганськ, передає ТАСС.

"Безумовно, там люди теж потребують вакцину. І якщо не ми, то ніхто її туди не поставить", — заявив Пєсков.

Терміни поставок спікер Путіна порадив журналістам уточнити у російського уряду.

Раніше повідомлялося, що на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України почалася масова вакцинація населення від коронавірусу COVID-19.

2 лютого Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що цього тижня будуть підписані нові контракти на поставку вакцини від коронавірусу.

"У нас є укладений контракт з одним із виробників на 1 млн 913 тисяч доз. Крім того, я думаю, що цього тижня ми вже технічно укладемо інші контракти, які повністю забезпечать Україну протягом 2021 року", — сказав Степанов.

Фокус писав також, що план вакцинації в Україні можуть змінити, щоб першим отримав щеплення президент Володимир Зеленський.