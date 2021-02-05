Навального судят за клевету на 94-летнего ветерана

Российский оппозиционер заступился в суде за пожилого мужчину и попросил перестать над ним издеваться.

В пятницу, 5 февраля, в Москве судят российского оппозиционера Алексея Навального за клевету на 94-летнего ветерана ВОВ Игната Артеменко.

Напомним, 2 июня 2020 года Алексей Навальный назвал в соцсетях высказавшихся в поддержку поправок к Конституции РФ в видеоролике телеканала RT "холуями", "позором страны" и "предателями". Среди тех, кто принял участие в записи видеосюжета, был 93-летний ветеран ВОВ Игнат Артеменко. 15 июня Следком РФ возбудил уголовное дело о клевете, сам Навальный своей вины не признал.

Как сообщает телеканал Дождь, ветеран участвует в заседании по видеосвязи. Игнат Артеменко вышел на связь, одетый в костюм с орденами. Женщина, находящаяся рядом, надела на старика маску.

"Ваша честь, может быть вы перестанете издеваться над пожилым человеком: он дома, зачем вы нацепили на него маску, в ней тяжело дышать", – сказал Навальный.

В ответ судья заявила, что санитарные правила никто не отменял.

Женщина, находящаяся в комнате рядом с ветераном, сообщила, что Игнат Артеменко перенес операцию, и ему легче находиться в горизонтальном положении.

[ + – ] Показания Игната Артеменко

"Реально мне противно, мало того, что вы этого несчастного человека используете как куклу, маску нацепили, ходатайствую, чтобы ему дали хотя бы лечь и сняли маску. Вы издеваетесь на 95-летним человеком, просто издеваетесь. Вопрос, кто такие фашисты и политпроститутки! Его родственники им торгуют, чтобы получить денег и издеваются, если схватится за сердце – вы будете виноваты", – заявил, увидев происходящее, Алексей Навальный.

[ + – ] Заявление Алексея Навального на суде

Ранее Алексей Навальный во время апелляционного слушания в московском суде, который своим решением оставил его под стражей, заявил, что он уже привык, что на него не распространяются законы.

Также оппозиционер заявлял, что в его планы не входит "вешаться на оконной решетке".

Фокус писал о том, что Алексей Навальный опубликовал список россиян, против которых Запад должен ввести санкции.