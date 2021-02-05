Навального судять за наклеп на 94-річного ветерана

Російський опозиціонер заступився в суді за літнього чоловіка і попросив перестати над ним знущатися.

У пʼятницю, 5 лютого, у Москві судять російського опозиціонера Олексія Навального за наклеп на 94-річного ветерана ВВВ Гната Артеменко.

Нагадаємо, 2 червня 2020 року Олексій Навальний назвав тих, хто у соцмережах прямо підтримують поправок до Конституції РФ, у відеоролику телеканалу RT "холуями", "ганьбою країни" і "зрадниками". Серед тих, хто взяв участь у записі відеосюжету, був 93-річний ветеран ВВВ Гнат Артеменко. 15 червня слідком РФ порушив кримінальну справу про наклеп, сам Навальний своєї провини не визнав.

Як повідомляє телеканал Дощ, ветеран бере участь в засіданні по відеозвʼязку. Гнат Артеменко вийшов на звʼязок, одягнений в костюм з орденами. Жінка, яка перебуває поруч, одягла на старого маску.

"Ваша честь, можливо ви перестанете знущатися над літньою людиною: він удома, навіщо ви почепили на нього маску, в ній важко дихати", — сказав Навальний.

У відповідь суддя заявила, що санітарні правила ніхто не відміняв.

Жінка, яка перебуває в кімнаті поруч з ветераном, повідомила, що Гнат Артеменко переніс операцію, і йому легше перебувати в горизонтальному положенні.

[ + – ] Показання Гната Артеменко

"Реально мені противно, мало того, що ви цю нещасну людину використовуєте як ляльку, маску почепили, клопочу, щоб йому дали хоча б лягти і зняли маску. Ви знущаєтесь на 95-річним чоловіком, просто знущаєтеся. Питання, хто такі фашисти і політпроститутки! Його родичі ним торгують, щоб отримати грошей і знущаються, якщо схопиться за серце — ви будете винні", — заявив, побачивши, що відбувається, Олексій Навальний.

[ + – ] Заява Олексія Навального на суді

Раніше Олексій Навальний під час апеляційного слухання у московському суді, який своїм рішенням залишив його під вартою, заявив, що він вже звик, що на нього не поширюються закони.

Також опозиціонер заявляв, що в його плани не входить "вішатися на віконній решітці".

Фокус писав про те, що Олексій Навальний опублікував список росіян, проти яких Захід повинен ввести санкції.