Германия ответила на высылку своего посла из РФ: будут ответные меры

Германия заявила, что ее посол на оппозиционном митинге собирал информацию, причем – исключительно законным образом и в рамках своих полномочий.

Министерство иностранных дел Германии прокомментировало новость о высылке из РФ трех европейских дипломатов – Швеции, Польши и Германии – за то, что те выразили поддержку оппозиционеру Алексею Навальному, приняв участие в незаконных митингах, проходивших 23-го января.

"Высылка дипломатов, в том числе сотрудника нашего посольства в Москве, никоим образом не оправдана и еще больше портит отношения (России – ред.) с Европой", – написал глава МИД Германии Хайко Маас в пятницу вечером, 5-го февраля на сайте своего ведомства.

Далее в официальном заявлении указано: "Соответствующий немецкий дипломат выполнял свои задачи, как это предусмотрено Венской конвенцией о дипломатических сношениях, и только законным способом получал информацию о событиях на местах".

"Если РФ не пересмотрит этот шаг, он не останется без ответа", – заключил Маас.

Напомним, ранее в этот же день в Кремле сообщили о высылке дипломатов, из-за участия в митингах в поддержку российского политика Алексея Навального. В частности, Россия выразила протест в связи с участием в акциях протеста 23 января дипломатических сотрудников генеральных консульств Швеции и Польши, которые пришли на митинг в Санкт-Петербурге, а также сотрудника посольства Германии за его участие в столичной акции.

"Было подчеркнуто, что такие действия с их стороны являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу", – сообщили по этому поводу днем в пятницу в МИД РФ. В связи с такой политической "ангажированностью", указанных дипломатов объявили в России "персонами нон грата" и предписали последним покинуть территорию РФ в ближайшее время.

Издание "EU Observer" пишет что, сотрудников дипмиссий выслали во время пресс-конференции главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

В МИДе Швеции пояснили изданию "Aftonbladet", что шведский дипломат "лишь наблюдал за протестами", а также назвали решение РФ абсолютно "необоснованным". Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель также осудил решение России выслать трех европейских дипломатов.

Напомним, 18 января Химкинский суд Москвы на 30 суток арестовал вернувшегося в Россию российского оппозиционера Алексея Навального по делу "Ив Роше". Спустя несколько дней, 23 января в десятках городов РФ люди вышли на улицы с акциями протеста, требуя освободить оппозиционера.