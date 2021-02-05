Німеччина відповіла на висилку свого посла з РФ: будуть відповідні заходи

Німеччина заявила, що її посол на опозиційному мітингу збирав інформацію, причому — виключно законним чином і в рамках своїх повноважень.

Міністерство закордонних справ Німеччини прокоментувало новина про висилку з РФ трьох європейських дипломатів — Швеції, Польщі та Німеччини — за те, що ті висловили підтримку опозиціонеру Олексію Навальному, взявши участь в незаконних мітингах, які проходили 23-го січня.

"Висилка дипломатів, зокрема співробітника нашого посольства в Москві, жодним чином не виправдана і ще більше псує відносини (Росії — ред.) з Європою", — написав глава МЗС Німеччини Хайко Маас у пʼятницю ввечері, 5-го лютого на сайті свого відомства.

Далі в офіційній заяві зазначено: "Відповідний німецький дипломат виконував свої завдання, як це передбачено Віденською конвенцією про дипломатичні відносини, і тільки законним способом отримував інформацію про події на місцях".

"Якщо РФ не перегляне цей крок, він не залишиться без відповіді", — завершив Маас.

Нагадаємо, раніше цього дня в Кремлі повідомили про висилку дипломатів, через участь у мітингах на підтримку російського політика Олексія Навального. Зокрема, Росія висловила протест у звʼязку з участю в акціях протесту 23 січня дипломатичних співробітників генеральних консульств Швеції та Польщі, які прийшли на мітинг у Санкт-Петербурзі, а також співробітника посольства Німеччини за його участь у столичній акції.

"Було підкреслено, що такі дії з їхнього боку є неприйнятними і не відповідають їхньому дипломатичному статусу", — повідомили з цього приводу вдень у пʼятницю в МЗС РФ. У звʼязку з такою політичною "заангажованістю", зазначених дипломатів оголосили в Росії "персонами нон грата" і наказали останнім покинути територію РФ найближчим часом.

Видання "EU Observer" пише що, співробітників дипмісій вислали під час прес-конференції глави європейської дипломатії Жозепа Борреля і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

У МЗС Швеції пояснили виданню "Aftonbladet", що шведський дипломат "лише спостерігав за протестами", а також назвали рішення РФ абсолютно "необґрунтованим". Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також засудив рішення Росії вислати трьох європейських дипломатів.

Нагадаємо, 18 січня Хімкинський суд Москви на 30 діб заарештував російського опозиціонера Олексія Навального, який повернувся до Росії, у справі "Ів Роше". Через кілька днів, 23 січня в десятках міст РФ люди вийшли на вулиці з акціями протесту, вимагаючи звільнити опозиціонера.