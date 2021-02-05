Умер актер Кристофер Пламмер, снявшийся в фильмах "Игры разума" и "Все деньги мира"

По словам родственников, легенда Голливуда скончался в своем доме, а рядом с ним была его жена Элейн Тейлор.

Издание Deadline сообщило, что 5 февраля 2021 года на 92-м году жизни умер канадский актер кино и театра Артур Кристофер Орм Пламмер. Он снялся в десятках фильмов, среди которых: "Начинающие", "Игры Разума", "Все деньги мира", "Девушка с татуировкой дракона", "Сокровище нации", "Звуки музыки" и "Звездный путь 6: Неоткрытая страна".

Родственники Пламмера сообщили, что он мирно скончался в своем доме в Коннектикуте. Рядом с ним находилась его супруга Элейн Тейлор, с которой они были вместе на протяжении 53 лет.

Менеджер Пламмера Лу Питт рассказал, что актер был "незаурядным человеком, который любил и уважал свою профессию".

"Он был национальным достоянием и глубоко любил свои канадские корни. Благодаря своему искусству и человечности он тронул все наши сердца, и его легендарная жизнь сохранится для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами", — рассказал Питт.

[ + – ] Кристофер Пламмер в фильме "Игры разума" Фото: kinorium.com

За свою карьеру Пламмер дважды получал премии "Эмми" и "Тони", а за роль второго плана в ленте "Начинающие" (2012) он стал лауреатом "Оскара", "Золотого глобуса", BAFTA и Премии Гильдии киноактеров США.

[ + – ] Кристофер Пламмер и Марк Уолберг в фильме "Все деньги мира" Фото: "Вольга" [ + – ] Кристофер Пламмер в фильме "Все деньги мира" Фото: "Вольга" [ + – ] Кристофер Пламмер Фото: "Вольга"

Напомним, 5 февраля умер актер из "Бумера" и "Бригады" Виталий Альшанский.

До этого мы писали, 4 февраля стало известно о смерти Михаила Суркиса, отца братьев Игоря и Григория Суркисов.

Также сообщалось, что 2 февраля умер украинский режиссер и продюсер Сергей Проскурня.