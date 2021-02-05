Помер актор Крістофер Пламмер, який знявся у фільмах "Ігри розуму" і "Всі гроші світу"
За словами родичів, легенда Голлівуду помер у своєму будинку, а поруч із ним була його дружина Елейн Тейлор.
Видання Deadline повідомило, що 5 лютого 2021 року на 92-му році життя помер канадський актор кіно й театру Артур Крістофер Орм Пламмер. Він знявся у десятках фільмів, серед яких: "Початківці", "Ігри Розуму", "Усі гроші світу", "Дівчина з татуюванням дракона", "Скарб нації", "Звуки музики" і "Зоряний шлях 6: Невідкрита країна".
Родичі Пламмер повідомили, що він мирно помер у своєму будинку в Коннектикуті. Поруч із ним знаходилася його дружина Елейн Тейлор, з якою вони були разом протягом 53 років.
Менеджер Пламмера Лу Пітт розповів, що актор був "непересічною людиною, яка любила й поважала свою професію".
"Він був національним надбанням і глибоко любив свої канадські корені. Завдяки своєму мистецтву та людяності він зворушив усі наші серця, і його легендарна життя збережеться для всіх майбутніх поколінь. Він завжди буде з нами", — розповів Пітт.
За свою кар'єру Пламмер двічі отримував премії "Еммі" й "Тоні", а за роль другого плану в стрічці "Початківці" (2012) він став лауреатом "Оскара", "Золотого глобуса", BAFTA та Премії Гільдії кіноакторів США.
Нагадаємо, 5 лютого помер актор із "Бумера" та "Бригади" Віталій Альшанський.
До цього ми писали, що 4 лютого стало відомо про смерть Михайла Суркіса, батька братів Ігоря та Григорія Суркісів.
Також повідомлялося, що 2 лютого помер український режисер і продюсер Сергій Проскурня.