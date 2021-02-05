Помер актор Крістофер Пламмер, який знявся у фільмах "Ігри розуму" і "Всі гроші світу"

За словами родичів, легенда Голлівуду помер у своєму будинку, а поруч із ним була його дружина Елейн Тейлор.

Видання Deadline повідомило, що 5 лютого 2021 року на 92-му році життя помер канадський актор кіно й театру Артур Крістофер Орм Пламмер. Він знявся у десятках фільмів, серед яких: "Початківці", "Ігри Розуму", "Усі гроші світу", "Дівчина з татуюванням дракона", "Скарб нації", "Звуки музики" і "Зоряний шлях 6: Невідкрита країна".

Родичі Пламмер повідомили, що він мирно помер у своєму будинку в Коннектикуті. Поруч із ним знаходилася його дружина Елейн Тейлор, з якою вони були разом протягом 53 років.

Менеджер Пламмера Лу Пітт розповів, що актор був "непересічною людиною, яка любила й поважала свою професію".

"Він був національним надбанням і глибоко любив свої канадські корені. Завдяки своєму мистецтву та людяності він зворушив усі наші серця, і його легендарна життя збережеться для всіх майбутніх поколінь. Він завжди буде з нами", — розповів Пітт.

[ + – ] Крістофер Пламмер у фільмі "Ігри розуму" Фото: kinorium.com

За свою кар'єру Пламмер двічі отримував премії "Еммі" й "Тоні", а за роль другого плану в стрічці "Початківці" (2012) він став лауреатом "Оскара", "Золотого глобуса", BAFTA та Премії Гільдії кіноакторів США.

[ + – ] Крістофер Пламмер і Марк Волберг у фільмі "Усі гроші світу" Фото: "Вольга" [ + – ] Крістофер Пламмер у фільмі "Усі гроші світу" Фото: "Вольга" [ + – ] Крістофер Пламмер Фото: "Вольга"

Нагадаємо, 5 лютого помер актор із "Бумера" та "Бригади" Віталій Альшанський.

До цього ми писали, що 4 лютого стало відомо про смерть Михайла Суркіса, батька братів Ігоря та Григорія Суркісів.

Також повідомлялося, що 2 лютого помер український режисер і продюсер Сергій Проскурня.