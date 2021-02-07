В Индии из-за схождения ледника пропали без вести 150 человек (видео)

Власти опасаются за безопасность людей, в связи с чем была начата срочная эвакуация поселений, расположенных неподалеку.

Около 150 человек могли погибнуть в результате схода ледника в горах на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Согласно данным телеканала, большая часть пропавших без вести – рабочие гидроэлектростанции "Ришиганга", на которую пришелся основной удар стихии. На место происшествия направлены две группы Индо-тибетской пограничной полиции и три группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

Власти также опасаются за безопасность рабочих, занятых на текущих дорожных и железнодорожных проектах в этом районе. В связи с наводнением начата эвакуация поселений, расположенных ниже гидроэлетростанции.

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Напомним, 8 января лавина накрыла 5 домов с людьми на горнолыжном курорте под Норильском. Под толщей снега оказались пять курортных домиков. К счастью, семью с детьми, которая отдыхая в домиках, удалось спасти.

18 января на горнолыжную трассу в районе Домбая Карачаево-Черкессии сошла лавина, под завалом находилось более 20 человек, в том числе дети.

А в США американский сноубордист Морис Кервин чудом уцелел во время фристайл-катания в горах Колорадо во время схода лавины. Мужчина рассказал, что ему помогла надувная полушка безопасности и собственное мастерство, однако он вполне мог погибнуть.