В Індії через сходження льодовика ледь не загинули 150 осіб (відео)

Влада побоюється за безпеку людей, в зв'язку з чим була розпочата термінова евакуація поселень, розташованих неподалік.

Близько 150 осіб могли загинути в результаті сходу льодовика в горах на півночі Індії. Про це повідомляє телеканал NDTV.

Згідно з даними телеканалу, велика частина зниклих без вести — робочі гідроелектростанції "Рішіганга", на яку припав основний удар стихії. На місце події направлено дві групи Індо-тибетської прикордонної поліції і три групи Національних сил реагування на стихійні лиха.

Влада також побоюються за безпеку робітників, зайнятих на поточних дорожніх і залізничних проектах в цьому районі. У зв'язку з повінню розпочато евакуацію поселень, розташованих нижче гідроелетростанціі.

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Нагадаємо, 8 січня лавина накрила 5 будинків з людьми на гірськолижному курорті під Норильском. Під товщею снігу опинились п'ять курортних будинків. На щастя, сім'ї з дітьми, які відпочивали в будиночках, вдалося врятувати.

18 січня на гірськолижну трасу в районі Домбая Карачаєво-Черкесії зійшла лавина, під завалом знаходилося більше 20 осіб, в тому числі діти.

А в США американський сноубордист Моріс Кервін дивом уцілів під час фрістайл-катання в горах Колорадо під час сходження лавини. Чоловік розповів, що йому допомогла надувна полушка безпеки і власна майстерність, проте він цілком міг загинути.