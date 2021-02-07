Импичмент Трампа могут приостановить из-за шабата

Адвокат предыдущего президента США сообщил, что не сможет участвовать в рассмотрении дела об импичменте из-за соблюдения шабата.

Дэвид Шон, защищающий интересы 45-го президента США Дональда Трампа, попросил закончить рассмотрение дела об импичменте до субботы или приостановить процесс, поскольку в субботу не сможет участвовать в заседании из-за шабата, который соблюдает как религиозный еврей. Об этом рассказывает The New York Times.

"Прошу прощения за неудобства. Однако религиозная практика и запреты для меня обязательны. У меня нет другого выбора, кроме как обратиться с этой просьбой", — сказано в письме Шона к Сенату.

Адвокат попросил приостановить разбирательство, если его не завершат до 17:24 в пятницу.

В ответ на это письмо представитель Чака Шумера, лидера демократичесного большинства в Сенате, ответил, что заявление Шона учтут.

"Мы уважаем его просьбу и, конечно, учтем ее. Разговоры с соответствующими сторонами о структуре судебного разбирательства продолжаются", — сообщил представитель сенатора.

По информации источников NYT, разбирательство касательно импичмента Трампа должно начаться во вторник и, вероятнее всего, растянется до субботы. Если представители Сената ускорят процесс рассмотрения судебного разбирательства, это станет самым быстрым в истории США разбирательством по импичменту президента. Впрочем, если просьба Шона все же будет учтена, то процесс может растянуться и до понедельника, когда начинается праздничная неделя для сенаторов, в которую те планировали вернуться домой в свои штаты.

Отмечается, что члены обеих партий рассчитывают на то, что судебное разбирательство закончится как можно скорее. В частности, представители Демократической партии хотят быстрее завершить процесс, чтобы не отвлекаться от повестки дня действующего президента Джо Байдена.

Напомним, 6 января 2021 года произошел штурм Капитолия сторонниками Трампа, в результате погибли 5 человек.

После этих событий в парламенте США начали процедуру импичмента Дональду Трампу. Рассмотрение в Сенате США должно стартовать 9 февраля. Республиканцы ожидают провала в объявлении импичмента.