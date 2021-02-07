Імпічмент Трампа можуть призупинити через шабат

Адвокат попереднього президента США повідомив, що не зможе брати участь у розгляді справи про імпічмент через дотримання шабату.

Девід Шон, що захищає інтереси 45-го президента США Дональда Трампа, попросив закінчити розгляд справи про імпічмент до суботи або призупинити процес, оскільки в суботу не зможе брати участь у засіданні через шабат, якого той дотримується як релігійний єврей. Про це розповідає The New York Times.

"Прошу вибачення за незручності. Однак релігійна практика і заборони для мене є обов'язковими. У мене немає іншого вибору, окрім як звернутися з цим проханням", — сказано в листі Шона до Сенату.

Адвокат попросив призупинити розгляд, якщо його не завершать до 17:24 в п'ятницю.

У відповідь на цей лист представник Чака Шумера, лідера демократічесного більшості в Сенаті, відповів, що заяву Шона врахують.

"Ми поважаємо його прохання і, звичайно, врахуємо його. Розмови з відповідними сторонами про структуру судового розгляду тривають", — повідомив представник сенатора.

За інформацією джерел NYT, розгляд щодо імпічмента Трампу має розпочатися у вівторок і, найімовірніше, розтягнеться до суботи. Якщо представники Сенату прискорять процес розгляду, це стане найшвидшим в історії США процесом щодо імпічмента президенту. Втім, якщо прохання Шона все ж буде враховане, то розгляд може розтягнутися до понеділка, коли починається святковий тиждень для сенаторів, в який ті планували повернутися додому в свої штати.

Відзначається, що члени обох партій розраховують на те, що судовий розгляд закінчиться якомога швидше. Зокрема, представники Демократичної партії хочуть швидше завершити процес, щоб не відволікатися від порядку денного чинного президента Джо Байдена.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року відбувся штурм Капітолію прихильниками Трампа, у результаті загинули 5 осіб.

Після цих подій в парламенті США почали процедуру імпічмента Трампу. Розгляд у Сенаті США має стартувати 9 лютого. Республіканці очікують провалу в оголошенні імпічменту.