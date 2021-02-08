Бомбардировщики ВВС США облетели стадион перед стартом Super Bowl LV (видео)

Полет совершен перед стартом решающей игры Национальной футбольной лиги США

Военно-воздушные силы США совершили полет на трех бомбардировщиках над стадионом Раймонда Джеймса (город Тамп, Флорида, США) перед стартом Super Bowl LV (решающей игры Национальной футбольной лиги страны в сезоне 2020 года).

Бомбардировщики B-52, B-2 и B-1B пролетели над стадионом непосредственно перед стартом, информирует Еminetra.

Сообщается, что бомбардировщик B-2 вылетел с базы ВВС Уайтмен (штат Миссури), и встретился с другими бомбардировщиками в Мексиканском заливе. B-52 взлетел с базы ВВС Майнот (Северная Дакота), а B-1 – с базы ВВС Эллсуорт (Южная Дакота).

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Ранее сообщалось, что американский истребитель пятого поколения "Lockheed Martin F-35А Lightning II" сбросил модель новейшей американской корректируемой авиационной ядерной бомбы "В61-12" на военный полигон в Неваде.

Фокус писал о том, что полеты стратегических бомбардировщиков B-52 над Украиной будут иметь постоянный характер.

Также появилось видео полета бомбардировщиков США над Украиной.

А в сентябре прошлого года четыре российских истребителя (два Су-27 и два Су-30) перехватили над Черным морем три американских стратегических бомбардировщика В-52.