Бомбардувальники ВПС США облетіли стадіон перед стартом Super Bowl LV (відео)

Політ здійснений перед стартом вирішальної гри Національної футбольної ліги США.

Військово-повітряні сили США здійснили політ на трьох бомбардувальниках над стадіоном Раймонда Джеймса (місто Тамп, Флорида, США) перед стартом Super Bowl LV (вирішальної гри Національної футбольної ліги країни в сезоні 2020 року).

Бомбардувальники B-52, B-2 і B-1B пролетіли над стадіоном безпосередньо перед стартом, інформує Еminetra.

Повідомляється, що бомбардувальник B-2 вилетів із бази ВПС Вайтмен (штат Міссурі), і зустрівся з іншими бомбардувальниками в Мексиканській затоці. B-52 злетів із бази ВПС Майнот (Північна Дакота), а B-1 — із бази ВПС Еллсуорт (Південна Дакота).

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Раніше повідомлялося, що американський винищувач п'ятого покоління "Lockheed Martin F-35А Lightning II" скинув модель новітньої американської керованої авіаційної ядерної бомби "В61-12" на військовий полігон у Неваді.

Фокус писав про те, що польоти стратегічних бомбардувальників B-52 над Україною матимуть постійний характер.

Також з'явилося відео польоту бомбардувальників США над Україною.

А у вересні минулого року чотири російські винищувачі (два Су-27 і два Су-30) перехопили над Чорним морем три американські стратегічні бомбардувальники В-52.