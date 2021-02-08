Смертельное ДТП с участием Ефремова: актер подал жалобу на свой приговор

Недавно артиста привезли в Москву для участия в следственных действиях по делу о ложных показаниях.

Российский артист Михаил Ефремов, который отбывает 7,5-летний тюремный срок за смертельное ДТП, подал кассационную жалобу на свой приговор.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

"Ефремов сообщил наблюдателям, посетившим его в столичном СИЗО "Водник", что он подал кассационную жалобу на свой приговор", – отметил Мельников.

По его словам, в колонии актер работал на швейном производстве, вставлял замки в молнии халатов (средств индивидуальной защиты) и паковал их.

Недавно актера привезли в Москву для участия в следственных действиях по делу о ложных показаниях свидетелями защиты Ефремова на судебном процессе по делу о ДТП. Актер проходит по делу как свидетель.

Напомним, вечером 8 июня 2020 года около 23:00 в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, 53-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров, умер в больнице. В начале сентября Ефремов признал вину в смертельном ДТП.

8 сентября в суде Ефремова признали виновным и приговорили к 8 годам лишения свободы. Ефремов заявил, что не согласен с приговором суда и хочет его пересмотра.

22 октября Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор по делу о смертельном ДТП. Ему предстоит провести 7,5 года в колонии общего режима вместо изначальных 8 лет.

Отбывать наказание Ефремов будет в исправительной колонии №4 (ИК-4) в поселке Алексеевка.

20 ноября в России возбудили уголовные дела против трех лжесвидетелей по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова.