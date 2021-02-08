Смертельна ДТП за участю Єфремова: актор подав скаргу на свій вирок

Нещодавно артиста привезли в Москву для участі в слідчих діях у справі про неправдиві свідчення.

Російський артист Михайло Єфремов, який відбуває 7,5-річний тюремний термін за смертельну ДТП, подав касаційну скаргу на свій вирок.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на відповідального секретаря Громадської спостережної комісії Москви Олексія Мельникова.

"Єфремов повідомив спостерігачам, які відвідали його в столичному СІЗО "Водник", що він подав касаційну скаргу на свій вирок", — зазначив Мельников.

За його словами, у колонії актор працював на швейному виробництві, вставляв замки в блискавки халатів (засобів індивідуального захисту) і пакував їх.

Нещодавно актора привезли в Москву для участі у слідчих діях у справі про неправдиві свідчення свідків захисту Єфремова на судовому процесі у справі про ДТП. Актор проходить у справі як свідок.

Нагадаємо: увечері 8 червня 2020 року близько 23:00 у центрі Москви російський актор Михайло Єфремов у стані сильного алкогольного сп'яніння влаштував ДТП. Водій фургона, у який влетів Єфремов, 53-річний співробітник служби доставки Сергій Захаров, помер у лікарні. На початку вересня Єфремов визнав провину в смертельній ДТП.

8 вересня в суді Єфремова визнали винним і засудили до 8 років позбавлення волі. Єфремов заявив, що не згоден з вироком суду і хоче його перегляду.

22 жовтня Мосміськсуд пом'якшив Єфремову вирок у справі про смертельну ДТП. Йому належить провести 7,5 років у колонії загального режиму замість початкових 8 років.

Відбувати покарання Єфремов буде у виправній колонії №4 (ІК-4) селища Олексіївка.

20 листопада в Росії порушили кримінальні справи проти трьох лжесвідків у справі про ДТП за участю Михайла Єфремова.