В Африке неизвестная болезнь убивает людей за несколько часов

В район вспышки заболевания направлена группа экспертов

На юго-западе Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни, от которой скончалось уже минимум 15 человек.

Как информирует Аfrica Feeds, из-за заболевания, вызывающего тошноту и рвоту с кровью, госпитализированы более 50 человек.

По данным представителей здравоохранения Танзании, больные умирают за несколько часов после проявления первых симптомов.

При этом, министерство здравоохранения страны исключает вспышку неизвестного заболевания. Ведомство направило в район вспышки болезни группу экспертов.

По словам главного врача города Мбея Фелиста Кисанду, заболевание зафиксировано лишь в одном районе Танзании, умирают от него лишь те, кто поздно обратился за медпомощью.

Первичное клиническое обследование выявило у заболевших (в основном мужчин) заболевания печени и язвы желудка.

Ранее сообщалось, что Национальный институт гигиены и эпидемиологии Вьетнама обнаружил новый штамм коронавируса, который подобен британскому.

А в США ученые готовятся модернизировать вакцины против новых штаммов коронавируса, которые сейчас циркулируют в Великобритании и Южной Африке.

Фокус писал, что в августе прошлого года ВОЗ заявила о победе над полиомиелитом в Африке.