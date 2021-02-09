В Африке неизвестная болезнь убивает людей за несколько часов
В район вспышки заболевания направлена группа экспертов
На юго-западе Танзании зафиксирована вспышка неизвестной болезни, от которой скончалось уже минимум 15 человек.
Как информирует Аfrica Feeds, из-за заболевания, вызывающего тошноту и рвоту с кровью, госпитализированы более 50 человек.
По данным представителей здравоохранения Танзании, больные умирают за несколько часов после проявления первых симптомов.
При этом, министерство здравоохранения страны исключает вспышку неизвестного заболевания. Ведомство направило в район вспышки болезни группу экспертов.
По словам главного врача города Мбея Фелиста Кисанду, заболевание зафиксировано лишь в одном районе Танзании, умирают от него лишь те, кто поздно обратился за медпомощью.
Первичное клиническое обследование выявило у заболевших (в основном мужчин) заболевания печени и язвы желудка.
Ранее сообщалось, что Национальный институт гигиены и эпидемиологии Вьетнама обнаружил новый штамм коронавируса, который подобен британскому.
А в США ученые готовятся модернизировать вакцины против новых штаммов коронавируса, которые сейчас циркулируют в Великобритании и Южной Африке.
Фокус писал, что в августе прошлого года ВОЗ заявила о победе над полиомиелитом в Африке.