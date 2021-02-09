В Африці невідома хвороба вбиває людей за кілька годин

У район спалаху захворювання направлено групу експертів

На південному заході Танзанії зафіксований спалах невідомої хвороби, від якої померло вже мінімум 15 осіб.

Як інформує Аfrica Feeds, через захворювання, що викликає нудоту і блювоту з кров'ю, госпіталізовано понад 50 осіб.

За даними представників охорони здоров'я Танзанії, хворі вмирають за кілька годин після прояву перших симптомів.

При цьому, міністерство охорони здоров'я країни виключає спалах невідомого захворювання. Відомство направило в район спалаху хвороби групу експертів.

За словами головного лікаря міста Мбея Феліста Кісанду, захворювання зафіксовано лише в одному районі Танзанії, вмирають від нього лише ті, хто пізно звернувся за медичною допомогою.

Первинне клінічне обстеження виявило у хворих (в основному чоловіків) захворювання печінки і виразки шлунка.

Раніше повідомлялося, що Національний інститут гігієни та епідеміології В'єтнаму виявив новий штам коронавірусу, який подібний до британського.

А в США вчені готуються модернізувати вакцини проти нових штамів коронавірусу, які зараз циркулюють у Великобританії і Південній Африці.

Фокус писав, що в серпні минулого року ВООЗ заявила про перемогу над поліомієлітом в Африці.