На российском телеканале "Че!" начали показывать украинскую передачу "Дизель шоу" (фото)

Шоу начали показывать с 8 февраля. Директор канала считает, что "юмор объединяет" и надеется, что зрители "Че!" смогут оценить проект.

С 8 февраля 2021 года на российском телеканале "Че!" показывают украинскую программу "Дизель шоу". Об этом свидетельствует расписание телепередач и онлайн-трансляция эфиров на сайте телеканала.

Там же программу называют "международным комедийным хитом", который по формату похож на "Уральские пельмени".

Директор канала Че! Елена Карпенко, комментируя новость о запуске в их эфире программы "Дизель шоу", отметила, что этот "украинский проект — настоящий хит, популярный не только в эфире телеканала ICTV, но и на просторах интернета".

"Я уверена — юмор объединяет! Интернациональный состав команды и прекрасное качество юмора, все это позволяет надеяться, что и зрители "Че!" оценят проект, он соберет всю семью у экрана, а также продемонстрирует хорошие результаты по доле аудитории!", — сказала Карпенко.

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В эфире телеканала "Че!" "Дизель шоу" выходит с 8 февраля.

Отметим, российский телеканал "Че!" принадлежит холдингу "СТС Медиа", которым владеют российские госбанки, связанные с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Украине шоу выходит на телеканале ICTV, который входит в медиагруппу StarLightMedia. Она принадлежит украинскому миллиардеру Виктору Пинчуку.

Летом 2020 года в интервью изданию "Детектор.Медиа" шеф-редактор "Дизель студио" Алексей Бланарь заявлял, что он против производства контента для российского рынка.

"Если речь идет о продаже готового продукта на российский рынок, то пускай их деньги приходят сюда и идут в украинскую экономику. Это лучше, чем они будут потрачены на патроны, которые летят в нашу сторону", — сказала Бланарь.

Напомним, недавно стало известно, что франшизу украинского шоу "Лига смеха" от "Студии "Квартал 95" продали российскому телеканалу "СТС". В пресс-службе детища Владимира Зеленского заявили, что они работают со шведским дистрибьютором Eccho Rights, у которого якобы "собственная стратегия продаж, на которую правообладатель не влияет". В январе президент Владимир Зеленский задекларировал 4,5 млн дохода, которые он получил 30 декабря в виде роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы".