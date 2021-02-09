На російському телеканалі "Че!" почали показувати українську передачу "Дизель шоу" (фото)

Шоу почали показувати з 8 лютого. Директор каналу вважає, що "гумор об'єднує" і сподівається, що глядачі "Че!" зможуть оцінити проект.

З 8 лютого 2021 року на російському телеканалі "Че!" показують українську програму "Дизель шоу". Про це свідчить розклад телепередач та онлайн-трансляція ефірів на сайті телеканалу.

Там же програму називають "міжнародним комедійним хітом", який за форматом схожий на "Уральські пельмені".

Директор каналу "Че!" Олена Карпенко, коментуючи новину про запуск в їхньому ефірі програми "Дизель шоу", зазначила, що цей "український проект — справжній хіт, популярний не тільки в ефірі телеканалу ICTV, а й на просторах інтернету".

"Я впевнена — гумор об'єднує! Інтернаціональний склад команди і прекрасна якість гумору, усе це дозволяє сподіватися, що й глядачі "Че!" оцінять проект, він збере всю родину біля екрану, а також продемонструє хороші результати за часткою аудиторії!", — сказала Карпенко.

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В ефірі телеканалу "Че!" "Дизель шоу" виходить з 8 лютого.

Зазначимо, російський телеканал "Че!" належить холдингу "СТС Медіа", яким володіють російські держбанки, пов'язані з президентом РФ Володимиром Путіним.

В Україні шоу транслюється на телеканалі ICTV, який входить до медіагрупи StarLightMedia. Вона належить українському мільярдерові Віктору Пінчуку.

Улітку 2020 року в інтерв'ю виданню "Детектор.Медіа" шеф-редактор "Дизель студіо" Олексій Бланар заявляв, що він проти виробництва контенту для російського ринку.

"Якщо йдеться про продаж готового продукту на російський ринок, то нехай їх гроші приходять сюди і йдуть в українську економіку. Це краще, ніж вони будуть витрачені на патрони, які летять в нашу сторону", — сказала Бланар.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що франшизу українського шоу "Ліга сміху" від "Студії "Квартал 95" продали російському телеканалу "СТС". У прес-службі дітища Володимира Зеленського заявили, що вони працюють зі шведським дистриб'ютором Eccho Rights, у якого нібито "власна стратегія продажів, на яку правовласник не впливає". У січні президент Володимир Зеленський задекларував 4,5 млн доходу, які він отримав 30 грудня у вигляді роялті від "Кварталу 95" і "Кіностолиці".