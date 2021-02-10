Коломойский намерен засудить США на $23 млн в ответ на иск о конфискации его имущества – СМИ

У экс-владельцев "Привата" хотят конфисковать офисный центр "PNC Plaza" в Луисвилле и офисный парк "CompuCom" в Далласе. Их общая стоимость составляет свыше $70 млн.

Американская компания "Optima Vetures", контролируемая украинскими бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, подает инвестиционный иск против США, с требованием возместить ущерб на $23 млн за конфискацию их недвижимости в Штатах.

"Компании, контролируемые двумя украинскими олигархами, заявляют, что они подают иск ICSID к Соединенным Штатам в ответ на гражданские иски о конфискации их активов", сообщает издание "Global Arbitration Review".

Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) опирается на Вашингтонскую конвенцию 1965 года, и является одним из средств разрешения инвестиционных споров между государствами, посредством примирения и арбитража. Конвенция подписана 155-ю государствами, включая Украину. При этом, на сайте ICSID информации об указанном встречном иске пока нет.

Как сообщается в материале, в США считают, что украинский бизнесмен отмывал деньги и вкладывал их в недвижимость в различных штатах. В августе прошлого года минюст США подал два гражданских иска к Коломойскому и Боголюбову, в которых потребовал конфискации объектов недвижимости, приобретенных теми на территории Штатов. 30-го декабря 2020 года Министерство юстиции США подало третий иск в окружной суд Южной Флориды с требованием конфисковать указанную недвижимость.

По данным Минюста, владельцы "ПриватБанка" в период с 2008-го по 2016 год (то есть еще до национализации банка) "отмыли часть доходов с помощью подставных банковских счетов компаний", в том числе в кипрском отделении "Привата", а затем вложили свои средства в имущество в США.

Олигархами были приобретены офисный центр в Луисвилле (штат Кентукки), известной как "PNC Plaza", а также офисный центр в Далласе (Техас), известном как бывшая штаб-квартира компании "CompuCom". Примерная стоимость недвижимости, которую хотят конфисковать у бывших собственников банка, оценивается в 70 млн долларов.

"Optima Vetures" и ее дочерняя компания инициируют иск в ответ на гражданскую жалобу министерства юстиции США в Южном округе Флориды, поданную в августе 2020 года", – указано в отчете GAR. Подачу встречного иска "Optima Vetures" аргументирует нарушением украино-американского соглашения об инвестициях ICSID.

Кроме того, компания указывает, что ни Коломойскому, ни Боголюбову не предъявлено никаких обвинений на родине. В связи с этим, в ответном иске говорится, что США не может лишить бизнесменов их инвестиций на основании "одностороннего толкования" украинского законодательства в отношении действий, случившихся ранее в Украине.

Сам же Коломойский, заявляет, что инвестированные в США средства – это его личный доход, а не средства "Приватбанка".