Коломойський має намір засудити США на $ 23 млн у відповідь на позов про конфіскацію його майна — ЗМІ

В екс-власників "Привата" хочуть конфіскувати офісний центр "PNC Plaza" в Луїсвіллі й офісний парк "CompuCom" у Далласі. Їх загальна вартість становить понад $ 70 млн.

Американська компанія "Optima Vetures", контрольована українськими бізнесменами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, подає інвестиційний позов проти США, з вимогою відшкодувати збиток на $ 23 млн за конфіскацію їх нерухомості в Штатах.

"Компанії, які контролюються двома українськими олігархами, заявляють, що вони подають позов ICSID до Сполучених Штатів у відповідь на цивільні позови про конфіскацію їх активів", повідомляє видання "Global Arbitration Review".

Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) спирається на Вашингтонську конвенцію 1965 року народження, і є одним із засобів вирішення інвестиційних спорів між державами, через примирення та арбітраж. Конвенція підписана 155-ма державами, враховуючи Україною. При цьому, на сайті ICSID інформації про зазначений зустрічномий позов поки немає.

Як повідомляється в матеріалі, у США вважають, що український бізнесмен відмивав гроші та вкладав їх у нерухомість у різних штатах. У серпні минулого року Мін'юст США подав два цивільних позови до Коломойського та Боголюбова, в яких вимагав конфіскації об'єктів нерухомості, придбаних тими на території Штатів. 30-го грудня 2020 року Міністерство юстиції США подало третій позов до окружного суду Південної Флориди з вимогою конфіскувати зазначену нерухомість.

За даними Мін'юсту, власники "ПриватБанку" в період з 2008-го до 2016 року (тобто ще до націоналізації банку) "відмили частину доходів за допомогою підставних банківських рахунків компаній", зокрема в кіпрському відділенні "Привату", а потім вклали свої кошти в майно в США.

Олігархами були придбані офісний центр у Луїсвіллі (штат Кентуккі), відомий як "PNC Plaza", а також офісний центр у Далласі (Техас), відомому як колишня штаб-квартира компанії "CompuCom". Орієнтовна вартість нерухомості, яку хочуть конфіскувати у колишніх власників банку, оцінюється в 70 млн доларів.

"Optima Vetures" та її дочірня компанія ініціюють позов у відповідь на громадянську скаргу міністерства юстиції США в Південному окрузі Флориди, подану в серпні 2020 року", — зазначено в звіті GAR. Подачу зустрічного позову "Optima Vetures" аргументує порушенням україно-американської угоди про інвестиції ICSID.

Крім того, компанія вказує, що ні Коломойському, ні Боголюбову не пред'явлено ніяких звинувачень на батьківщині. У зв'язку з цим, у відповідному позові йдеться, що США не може позбавити бізнесменів їх інвестицій на підставі "одностороннього тлумачення" українського законодавства щодо дій, що сталися раніше в Україні.

Сам же Коломойський, заявляє, що інвестовані в США кошти — це його особистий дохід, а не кошти "Приватбанку".