ВОЗ: разновидности коронавируса зафиксированы в 86 странах

География распространения типов коронавируса расширилась

На прошлой неделе новый штамм коронавируса (VOC-202012/01), который впервые обнаружили в Британии, был выявлен еще в шести государствах.

Как информирует ТАСС, таким образом новый штамм распространен уже в 86 странах.

Кроме того, расширилась география распространения типов коронавируса, которые выявили в ЮАР, Японии и Бразилии. По состоянию на 8 февраля, южноафриканский штамм зафиксирован в 44 государствах (на три страны больше за прошлую неделю).

Японский штамм за неделю распространился в пяти странах (на сегодняшний день их число достигло 15).

Ранее сообщалось, что во вторник, 9 февраля, в Тель-Авиве (Израиль) начали бесплатно вакцинировать от коронавируса иностранцев и соискателей статуса беженцев. Около пунктов вакцинации образовались большие очереди. Среди иностранцев, которые сделали прививку в первый день этой программы, – граждане Филиппин, Молдовы и Нигерии.

Ученые предполагают, что летучие мыши могли начать мигрировать из-за изменения климата и взаимодействовать с другими млекопитающими, что увеличило число коронавирусов.

Фокус писал, что после перенесенного коронавируса у людей с бессимптомным протеканием туберкулеза последний может перейти в активную форму.