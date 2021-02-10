ВООЗ: різновиди коронавірусу зафіксовані у 86 країнах
Географія поширення типів коронавірусу розширилася
Минулого тижня новий штам коронавірусу (VOC-202012/01), який вперше виявили в Британії, був виявлений ще в шести державах.
Як інформує ТАСС, таким чином новий штам поширений вже у 86 країнах.
Крім того, розширилася географія поширення типів коронавірусу, які виявили в ПАР, Японії та Бразилії. Станом на 8 лютого, південноафриканський штам зафіксований в 44 державах (на три країни більше, ніж минулого тижня).
Японський штам за тиждень поширився в п'яти країнах (на сьогоднішній день їх кількість досягла 15).
Раніше повідомлялося, що у вівторок, 9 лютого, у Тель-Авіві (Ізраїль) почали безкоштовно вакцинувати від коронавірусу іноземців та здобувачів статусу біженців. Поблизу пунктів вакцинації утворилися великі черги. Серед іноземців, які зробили щеплення першого дня цієї програми, — громадяни Філіппін, Молдови та Нігерії.
Учені припускають, що кажани могли почати мігрувати через зміни клімату та взаємодіяти з іншими ссавцями, що збільшило кількість коронавірусів.
Фокус писав, що після перенесеного коронавірусу у людей з безсимптомним перебігом туберкульозу останній може перейти в активну форму.