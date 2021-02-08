Ученые допустили, что причиной пандемии COVID-19 могли стать изменения климата

Ученые предполагают, что летучие мыши могли начать мигрировать из-за изменения климата и взаимодействовать с другими млекопитающими, что увеличило число коронавирусов.

Изменения климатических условий, которые затронули Китай и граничащие с ним страны, могли иметь не последнюю роль в пандемии COVID-19. Об этом говорится в результатах исследования ученых США, Германии и Великобритании и опубликованного в журнале Science of The Environment.

По словам ученых, риск того, что какая-то разновидность коронавируса приобретет для человека патогенные свойства, зависило от видового разнообразия летучих мышей в регионе. При этом это биоразнообразие зависит от климата, благодаря которому животные мигрируют с одних территорий на другие. В итоге, из-за изменения климата, летучие мыши начали перемещаться особым образом и контактировать с другими видами млекопитающих, что открывает новые пути передачи и потенциал для развития вирулентности.

Ученым удалось определить географические ареалы разных видов летучих мышей по всему миру в начале XX века и по сегодняшний день и сопоставить их с моделями глобального распределения растительности, которое характерно для того или иного климата.

Карты растительности составили на основе данных о среднемесячной температуре, осадках, облачности и минимальной температуре с 1901 по 2019 год.

Созданные карты объединили с двумя наборами известных данных: зависимости летучих мышей от определенных растений и то, как широко может встречаться тот или иной вид летучих мышей. В конце концов ученые получили сетку, где для каждой из ячеек известно видовое богатство рукокрылых.

Подход не учитывал фактическое исчезновение растительности из-за деятельности человека. При этом южная китайская провинция Юньнань и соседние регионы на территории Мьянмы и Лаоса за сотню лет превратились в горячую точку с большим количеством летучих мышей. Ученые связывают это именно с климатическими изменениями, из-за которых тропические кустарники сменились тропическими саваннами и лиственными лесами. Таким образов, в этих местах увеличилось число коронавирусов, которые переносят рукокрылые – на 50-150 видов. Такой концентрации коронавирусов у рукокрылых, как здесь, нет нигде больше.

Напомним, уханьский вирусолог сообщил, что летучие мыши переносят другие коронавирусы, способные передаться человеку.

Как сообщалось ранее, 7 февраля в Украине был зафиксирован 2141 новый случай коронавируса.

Уже в феврале Украина получит 117 тысяч доз вакцины производства Pfizer/BioNTech, и первыми прививки получат сотрудники больниц, в которых оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Об этом 30 января сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

В Израиле заявили, что эффективность вакцины Pfizer ниже, чем заявила компания-разработчик.