Учені припустили, що причиною пандемії COVID-19 могли стати зміни клімату

Учені припускають, що кажани могли почати мігрувати через зміни клімату та взаємодіяти з іншими ссавцями, що збільшило число випадків коронавірусу.

Зміни кліматичних умов, які торкнулися Китай і сусідні з ним країни, могли мати не останню роль в пандемії COVID-19. Про це йдеться у результатах дослідження вчених США, Німеччини і Великобританії і опублікованого в журналі Science of The Environment.

За словами вчених, ризик того, що певний різновид коронавірусу набуде для людини патогенних властивостей, залежало від видового різноманіття кажанів у регіоні. При цьому це біорізноманіття залежить від клімату, завдяки якому тварини мігрують з одних територій на інші. У підсумку, через зміни клімату, кажани почали переміщуватися особливим чином і контактувати з іншими видами ссавців, що відкрило нові шляхи передачі та потенціал для розвитку вірулентності.

Вченим вдалося визначити географічні ареали різних видів кажанів по всьому світу на початку XX століття й до сьогодні та зіставити їх з моделями глобального розподілу рослинності, які характерні для того чи іншого клімату.

Карти рослинності склали на основі даних про середньомісячну температуру, опади, хмарність та мінімальну температуру з 1901 по 2019 рік.

Створені карти об'єднали з двома наборами відомих даних: залежність кажанів від певних рослин і те, як широко може зустрічатися той чи інший вид кажанів. Зрештою вчені отримали сітку, де для кожного з осередків відоме видове багатство рукокрилих.

Підхід не враховував фактичне зникнення рослинності через діяльність людини. При цьому південна китайська провінція Юньнань і сусідні регіони на території М'янми і Лаосу за сотню років перетворилися в гарячу точку з великою кількістю летючих мишей. Вчені пов'язують це з кліматичними змінами, через які тропічні чагарники змінилися тропічними саванами і листяними лісами. Таким чином, у цих місцях збільшилася кількість випадків коронавірусу, який переносять рукокрилі — на 50-150 видів. Такої концентрації коронавірусу у рукокрилих, як тут, немає ніде більше.

Нагадаємо, Уханьський вірусолог повідомив, що кажани переносять інші коронавіруси, які здатні передатися людині.

Як повідомлялося раніше, 7 лютого в Україні був зафіксований 2141 новий випадок коронавірусу.

Уже в лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини виробництва Pfizer/BioNTech, і першими щеплення отримають співробітники лікарень, в яких надають допомогу пацієнтам з коронавірусів. Про це 30 січня повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

В Ізраїлі заявили, що ефективність вакцини Pfizer нижча, ніж заявила компанія-розробник.