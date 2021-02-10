В Магадане мощный ураган сносит людей и срывает крыши (видео)

Стихийное бедствие продолжается уже несколько дней

В Магаданской области (Российская Федерация) уже несколько дней подряд бушует сильный ураган, в отдельных местах порывы ветра достигают 33 м/с.

По информации мэрии Магадана, ураганным ветром разрушены крыши около 50 зданий, повреждены почти полсотни опор наружного освещения. Школьникам из-за погодных условий позволили не посещать школы.

[ + – ] Ураган в Магадане

Мagadanmedia уточняет, что ночью в городе ураган разбросал крупный мусор, также пострадали припаркованные на улице автомобили. Синоптики прогнозируют, что сложные погодные условия сохранятся минимум до пятницы, 12 февраля.

[ + – ] Стихийное бедствие в Магадане

По данным тelegram-канала Вaza, жителей областного центра в буквальном смысле сдувает с поверхности земли. По городу летают оторванные крыши, капоты автомобилей и прочие плохо прикрепленные конструкции.

[ + – ] В Магадане ураган "сдувает" людей

Напомним, в конце декабря прошлого года на Европу обрушился шторм "Белла", принеся с собой проливные ливни, шквальный ветер, поваленные деревья и обесточенные дома.

А в ноябре 2020 года ураган "Эта", обрушившийся на страны Центральной Америки, выбросил на пляж в США разбитый парусник XIX века.

В октябре прошлого года более миллиона человек эвакуировали во Вьетнаме из-за урагана "Молаве".