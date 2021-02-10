У Магадані потужний ураган зносить людей та зриває дахи (відео)

Стихійне лихо триває вже кілька днів.

У Магаданській області (Російська Федерація) вже кілька днів поспіль вирує сильний ураган, в окремих місцях пориви вітру досягають 33 м/с.

За інформацією мерії Магадана, ураганним вітром зруйновано дахи майже 50 будівель, пошкоджені майже півсотні опор зовнішнього освітлення. Школярам через погодні умови дозволили не відвідувати школи.

[ + – ] Ураган в Магадані

Мagadanmedia уточнює, що вночі в місті ураган розкидав велике сміття, також постраждали припарковані на вулиці автомобілі. Синоптики прогнозують, що складні погодні умови збережуться мінімум до п'ятниці, 12 лютого.

[ + – ] Стихійне лихо в Магадані

За даними тelegram-каналу Вaza, жителів обласного центру в буквальному сенсі здуває з поверхні землі. Містом літають відірвані дахи, капоти автомобілів та інші погано прикріплені конструкції.

[ + – ] У Магадані ураган "здуває" людей

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року на Європу обрушився шторм "Белла", принісши із собою проливні зливи, шквальний вітер, повалені дерева та знеструмлені будинки.

А в листопаді 2020 року ураган "Ета", що обрушився на країни Центральної Америки, викинув на пляж у США розбитий вітрильник XIX століття.

У жовтні минулого року більше мільйона чоловік евакуювали у В'єтнамі через ураган "Молаве".