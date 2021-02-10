У Магадані потужний ураган зносить людей та зриває дахи (відео)
Стихійне лихо триває вже кілька днів.
У Магаданській області (Російська Федерація) вже кілька днів поспіль вирує сильний ураган, в окремих місцях пориви вітру досягають 33 м/с.
За інформацією мерії Магадана, ураганним вітром зруйновано дахи майже 50 будівель, пошкоджені майже півсотні опор зовнішнього освітлення. Школярам через погодні умови дозволили не відвідувати школи.
Мagadanmedia уточнює, що вночі в місті ураган розкидав велике сміття, також постраждали припарковані на вулиці автомобілі. Синоптики прогнозують, що складні погодні умови збережуться мінімум до п'ятниці, 12 лютого.
За даними тelegram-каналу Вaza, жителів обласного центру в буквальному сенсі здуває з поверхні землі. Містом літають відірвані дахи, капоти автомобілів та інші погано прикріплені конструкції.
Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року на Європу обрушився шторм "Белла", принісши із собою проливні зливи, шквальний вітер, повалені дерева та знеструмлені будинки.
А в листопаді 2020 року ураган "Ета", що обрушився на країни Центральної Америки, викинув на пляж у США розбитий вітрильник XIX століття.
У жовтні минулого року більше мільйона чоловік евакуювали у В'єтнамі через ураган "Молаве".