После урагана "Эта" на пляже в США обнаружили разбитый парусник XIX века

Торговый корабль под названием "Каролина Эдди" шел в Нью-Йорк с грузом древесины и потерпел кораблекрушение во время шторма в 1880 году

На прошлой неделе на страны Центральной Америки обрушился ураган "Эта". По оценкам Красного Креста, от его последствий пострадали более 2,5 млн человек, в особенности жители Гондураса, Никарагуа и Гватемалы. Однако ураган также ускорил эрозию флоридского пляжа Кресент-Бич, что позволило сделать неожиданную находку – разбитый корабль. Об этом пишет CNN.

Обнаружили обломки случайно, теперь на месте работают члены Археологической морской программы маяка Святого Августина. По данным их организации – найденные доски, бревна и металлические крепежи принадлежат паруснику "Каролина Эдди", который в 1880 году шел в Нью-Йорк с грузом древесины, но попал в шторм и разбился о скалы.

В записях того времени упоминается, как выжившие члены команды "цеплялась за обломки такелажа в течении двух дней и ночей", пока их не спасли.

Остатки "Каролины Эдди" выбросило на берег, где их занесло песком. Благодаря этому обломки прекрасно сохранились.

"Песок защищал дерево от воздействия воздуха и солнца", — отметила Кэти Флеминг, руководитель археологической экспедиции. Но пляж постепенно уничтожали ураганы: сначала "Мэтью" в 2016 году, потом "Ирма" в 2017-м и "Эта" в ноябре 2020-го.

[ + – ] Все фото: National Parks Service

Пока ученые сомневаются, что корабль удастся извлечь полностью, из-за высокой стоимости раскопок, но они уже дали сообщение в местной прессе о том, что любителям не стоит искать сокровища на месте кораблекрушения. Согласно данным о "Каролине Эдди", все ценное с нее вынесли еще в 1880 году.

Напомним, в прошлом году, после урагана "Дориан" на пляже в Южной Каролине нашли пушечные ядра. Оказалось, что они времен Гражданской войны и им более 150 лет. Остров Фолли-Бич был оккупирован в 1863 году силами Союза. Были построены дороги, форты, артиллерийская батарея и склад снабжения. Одно время на острове размещались около 13 тысяч человек. Рядом находился форт Самтер, где 12 апреля 1861 года были сделаны первые выстрелы в Гражданской войне.