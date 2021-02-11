Байден остановил реализацию проекта по строительству стены на границе США с Мексикой

Глава Белого дома заявил, что не допустит траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на южной границе Соединенных Штатов.

Президент США Джо Байден прекратил финансирование одного из наиболее масштабных проектов, который во время своей каденции запустил его предшественник Дональд Трамп – стены на границе с Мексикой. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщил Белый дом.

Байден также отменил действующий с 2019 года режим чрезвычайной ситуации на южной границе США.

Фактически режим чрезвычайной ситуации означал возможность упрощенного выделения дополнительных средств из федерального бюджета на проекты в регионе.

"Я пришел к выводу, что объявление режима чрезвычайной ситуации на южной границе было необоснованным", — говорится в письме, которое направлено Байденом спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Глава Белого дома отметил, что его администрация не допустит "траты средств американских налогоплательщиков на строительство стены на границе".

Ранее стало известно, что Байден отложил сделку по продаже части TikTok компаниям Oracle и Walmart.

Напомним, всерьез в администрации Трампа взялись за мобильные приложения, которые "напрямую поставляют информацию китайцам", в первых числах августа 2020 года. Так, 1 августа Дональд Трамп заявил, что TikTok будет запрещен в Соединенных Штатах по соображениям национальной безопасности.

6 августа Трамп издал указ о блокировании TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждали, что компания-владелец соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой.

В середине сентября Трамп "благословил" слежку ByteDance с американскими компаниями, которая должна была "обеспечить полное выполнение требований нацбезопасности США".