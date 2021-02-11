Байден зупинив реалізацію проекту з будівництва стіни на кордоні США з Мексикою

Голова Білого дому заявив, що не допустить витрати коштів американських платників податків на будівництво стіни на південному кордоні Сполучених Штатів.

Президент США Джо Байден припинив фінансування одного з найбільш масштабних проектів, який під час своєї каденції запустив його попередник Дональд Трамп — стіни на кордоні з Мексикою. Про це в четвер, 11 лютого, повідомив Білий дім.

Байден також скасував чинний з 2019 року режим надзвичайної ситуації на південному кордоні США.

Фактично режим надзвичайної ситуації означав можливість спрощеного виділення додаткових коштів з федерального бюджету на проекти в регіоні.

"Я прийшов до висновку, що оголошення режиму надзвичайної ситуації на південному кордоні було необгрунтованим", — йдеться в листі, який направлено Байденом спікеру палати представників США Ненсі Пелосі.

Голова Білого дому зазначив, що його адміністрація не допустить "витрати коштів американських платників податків на будівництво стіни на кордоні".

Раніше стало відомо, що Байден відклав операцію з продажу частини TikTok компаніям Oracle і Walmart.

Нагадаємо: всерйоз в адміністрації Трампа взялися за мобільні додатки, які "безпосередньо постачають інформацію китайцям", у перших числах серпня 2020 року. Так, 1 серпня Дональд Трамп заявив, що TikTok буде заборонений у Сполучених Штатах з міркувань національної безпеки.

6 серпня Трамп видав указ про блокування TikTok на території США, якщо його не викупить американська компанія до 15 вересня. Спецслужби США стверджували, що компанія-власник соцмережі передає китайській владі персональні дані користувачів і займається пропагандою.

У середині вересня Трамп "благословив" стеження ByteDance за американськими компаніями, яке повинно було "забезпечити повне виконання вимог нацбезпеки США".