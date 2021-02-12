Во Владикавказе мощный взрыв полностью уничтожил здание супермаркета (фото, видео)

На момент взрыва в помещении находился минимум один человек.

Во Владикавказе на улице Гагкаева утром 12 февраля в 7:28 прогремел взрыв в супермаркете "Магнит", который полностью разрушил трехэтажное здание. Первыми о происшествии сообщили российские telegram-каналы, опубликовав фото и видео.

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По предварительным данным, в трехэтажном сооружении взорвался газ. Погиб охранник магазина, который в это время находился внутри, однако в МВД региона эту информацию пока не подтвердили. О других жертвах не сообщается. Сейчас территория оцеплена, а спасатели разбирают завалы в поисках возможных пострадавших. Задействовано более 120 человек и 25 единиц техники.

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Магазин расположен в спальном районе городе. От взрыва обломки здания разнесло на десятки метров в сторону, а ударной волной выбило стекла в соседних домах. Сейчас на месте работают спасатели и оперативники, а детали инцидента устанавливаются.

В соцсетях появилось фото, как разрушенное здание выглядело до взрыва. По словам местных жителей, на первом этаже располагался супермаркет "Магнит", а на втором – стоматология.

Фото: соцсети

Как стало известно со слов очевидцев, спасатели нашли охранника супермаркета. Он жив, ему оказывают первую помощь.

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Вскоре потерпевший пообщался с журналистами. Он рассказал, что кроме него в здании никого не было.

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Напомним, 7 февраля взрыв прогремел в торговом центре "Майдан" в Черновцах. Там в одном из ресторанов якобы взорвался баллон с газом. Руководство ТЦ не подтвердило эту версию. Директор торгового центра предположил, что взрыв произошел из-за неисправного бойлера.

А 4 февраля в Греции взрыв газа полностью уничтожил трехэтажный отель.