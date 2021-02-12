У Владикавказі потужний вибух повністю знищив будівлю супермаркету (фото, відео)

На момент вибуху в приміщенні була мінімум одна людина.

У Владикавказі на вулиці Гагкаєва вранці 12 лютого о 7:28 прогримів вибух у супермаркеті "Магніт", що повністю зруйнував триповерховий будинок. Першими про подію повідомили російські telegram-канали, опублікувавши фото та відео.

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За попередніми даними, у триповерховому будинку вибухнув газ. Загинув охоронець магазину, який у цей час перебував усередині, проте в МВС регіону цю інформацію поки не підтвердили. Про інші жертви не повідомляється. Наразі територія оточена, а рятувальники розбирають завали у пошуках можливих постраждалих. Залучено понад 120 чоловік і 25 одиниць техніки.

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Магазин розташований у спальному районі місті. Від вибуху уламки будівлі рознесло на десятки метрів у бік, а ударною хвилею вибило скло в сусідніх будинках. Зараз на місці працюють рятувальники та оперативники, а деталі інциденту встановлюються.

У соцмережах з'явилося фото, як зруйнована будівля виглядала до вибуху. За словами місцевих жителів, на першому поверсі розташовувався супермаркет "Магніт", а на другому — стоматологія.

Фото: соцсети

Як стало відомо зі слів очевидців, рятувальники знайшли охоронця супермаркету. Він живий, йому надають першу допомогу.

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Нагадаємо: 7 лютого вибух прогримів у торговому центрі "Майдан" у Чернівцях. Там в одному з ресторанів нібито вибухнув балон з газом. Керівництво ТЦ не підтвердило цю версію. Директор торгового центру припустив, що вибух стався через несправний бойлер.

А 4 лютого в Греції вибух газу повністю знищив триповерховий готель.