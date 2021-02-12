Лавров: Россия готова к разрыву отношений с ЕС

В Кремле не исключили разрыва связей с Евросоюзом

РФ не исключает разрыва связей с Евросоюзом, если Брюссель начнет вводить санкции, которые создадут риски для чувствительных секторов российской экономики.

Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы исходим из того, что мы готовы. Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах", – сказал министр.

При этом, глава российского внешнеполитического ведомства утверждает, что у России нет особого желания самоизолироваться.

"Да, мы не хотим как бы изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому. Хочешь мира — готовься к войне", – резюмировал Сергей Лавров.

Ранее Сергей Лавров обвинил Германию и Францию в отсутствии продвижения в реализации Минских соглашений, так как они якобы не влияют в этом вопросе на украинские власти.

Также сообщалось, что группа сенаторов, представляющих как республиканскую, так и демократическую партию, внесла в Конгресс США законопроект о персональных санкциях против России за лишение свободы оппозиционера Алексея Навального.

Фокус писал о том, что Соединенные Штаты примут решение по санкциям в отношении российско-немецкого трубопровода "Северный потока – 2" уже после окончания его строительства.