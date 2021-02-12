Лавров: Росія готова до розриву відносин з ЄС

У Кремлі не виключили розриву зв'язків з Євросоюзом

РФ не виключає розриву зв'язків з Євросоюзом, якщо Брюссель почне вводити санкції, які створять ризики для чутливих секторів російської економіки.

Про це в ефірі YouTube-каналу "Соловйов LIVE" заявив голова російського МЗС Сергій Лавров.

"Ми виходимо з того, що ми готові. Якщо ми ще раз побачимо, як ми вже відчули неодноразово, що в якихось галузях накладаються санкції, які створюють ризики для нашої економіки, у тому числі в найчутливіших сферах", — сказав міністр.

При цьому голова російського зовнішньополітичного відомства стверджує, що в Росії немає особливого бажання самоізолюватись.

"Так, ми не хочемо ніби ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру — готуйся до війни", — резюмував Сергій Лавров.

Раніше Сергій Лавров звинуватив Німеччину і Францію у відсутності просування реалізації Мінських угод, оскільки вони нібито не впливають у цьому питанні на українську владу.

Також повідомлялося, що група сенаторів, що представляють як республіканську, так і демократичну партію, внесла до Конгресу США законопроект про персональні санкції проти Росії за позбавлення волі опозиціонера Олексія Навального.

Фокус писав про те, що Сполучені Штати приймуть рішення щодо санкцій відносно російсько-німецького трубопроводу "Північний потоки — 2" уже після закінчення його будівництва.