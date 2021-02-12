Китайский телеканал показал гопак, назвав его "русским танцем" (видео)

Исполнили танец на фоне московского собора Василия Блаженного

На китайском ТВ в новогодней шоу-программе показали танец "Гопак", причем фоновым изображением был выбран собор Василия Блаженного в Москве.

Telegram-канал ChinaNews обращает внимание на то, что данную постановку назвали "русским танцем".

Произошло это во время гала-концерта танцев народов мира "Spring Festival Gala".

"На днях в ответ на украинские санкции в отношении китайских компаний и скандал вокруг украинского концерна "Мотор Сич", МИД КНР пообещал отстаивать китайские интересы на Украине. Пока, видимо, Пекин решил ограничиться просто троллингом", – сказано в подписи к видео.

[ + – ] "Русский гопак" в Китае

Напомним, 29 января Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае.

СНБО ввели санкции против:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)

Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР)

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин КНР)

Гражданина КНР Ван Цзы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.

В интервью для американского Axios на HBO президент Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с утверждением, что Китай является геополитической угрозой №1.

"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес или определенная страна относится к нам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут быть представленными в вашей стране", — сказал глава государства.

Фокус сообщал, что в мае 2019 года, в центре Харькова 400 танцоров одновременно исполнили популярный народный украинский танец – гопак.

А в апреле того же года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк станцевал гопак после победы на чемпионате Европы.