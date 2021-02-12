Китайский телеканал показал гопак, назвав его "русским танцем" (видео)
Исполнили танец на фоне московского собора Василия Блаженного
На китайском ТВ в новогодней шоу-программе показали танец "Гопак", причем фоновым изображением был выбран собор Василия Блаженного в Москве.
Telegram-канал ChinaNews обращает внимание на то, что данную постановку назвали "русским танцем".
Произошло это во время гала-концерта танцев народов мира "Spring Festival Gala".
"На днях в ответ на украинские санкции в отношении китайских компаний и скандал вокруг украинского концерна "Мотор Сич", МИД КНР пообещал отстаивать китайские интересы на Украине. Пока, видимо, Пекин решил ограничиться просто троллингом", – сказано в подписи к видео.
Напомним, 29 января Совет национальной безопасности и обороны Украины на выполнение указа президента ввел санкции против китайского инвестора Ван Цзын и компаний, которые расположены в Китае.
СНБО ввели санкции против:
- Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британские Виргинские острова)
- Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)
- Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекин, КНР)
- Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекин КНР)
- Гражданина КНР Ван Цзы, ему запрещен въезд на территорию Украины сроком на 3 года.
В интервью для американского Axios на HBO президент Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с утверждением, что Китай является геополитической угрозой №1.
"Я считаю, что независимо от нации, национальности, если люди, если бизнес или определенная страна относится к нам с уважением, уважая ваш народ и границы, то они могут быть представленными в вашей стране", — сказал глава государства.
Фокус сообщал, что в мае 2019 года, в центре Харькова 400 танцоров одновременно исполнили популярный народный украинский танец – гопак.
А в апреле того же года украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк станцевал гопак после победы на чемпионате Европы.