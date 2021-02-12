RU
RU
Розділи
Матеріали
Світ

Китайський телеканал показав гопак, назвавши його "російським танцем" (відео)

2696
Китай, телебачення, гопак, танець, тролінг,
Фото: скриншот | Виконання "російського гопака" на китайському ТБ

Виконали танець на фоні московського собору Василя Блаженного

На китайському ТБ у новорічній шоу-програмі показали танець "Гопак", причому фоновим зображенням був обраний собор Василя Блаженного в Москві.

Telegram-канал ChinaNews звертає увагу на те, що цю постановку назвали "російським танцем".

Сталося це під час гала-концерту танців народів світу "Spring Festival Gala".

"Днями у відповідь на українські санкції щодо китайських компаній і скандалу навколо українського концерну "Мотор Січ", МЗС КНР пообіцяв відстоювати китайські інтереси в Україні. Поки, мабуть, Пекін вирішив обмежитися просто тролінгом", — сказано в підписі до відео.

"Русский гопак" в Китаї

Нагадаємо: 29 січня Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзін і компаній, які розташовані в Китаї.

РНБО ввела санкції проти:

  • Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови)
  • Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)
  • Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР)
  • Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін КНР)
  • Громадянина КНР Ван Цзіна, йому заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

В інтерв'ю для американського Axios на HBO президент Володимир Зеленський заявив, що він не згоден з твердженням, що Китай є геополітичною загрозою №1.

"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес або якась конкретна держава ставиться до нас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, то вони можуть бути представленими у вашій країні", — сказав голова держави.

Фокус повідомляв, що в травні 2019 року, у центрі Харкова 400 танцюристів одночасно виконали популярний народний український танець — гопак.

А у квітні того ж року український борець греко-римського стилю Жан Беленюк станцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи.