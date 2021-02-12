Китайський телеканал показав гопак, назвавши його "російським танцем" (відео)

Виконали танець на фоні московського собору Василя Блаженного

На китайському ТБ у новорічній шоу-програмі показали танець "Гопак", причому фоновим зображенням був обраний собор Василя Блаженного в Москві.

Telegram-канал ChinaNews звертає увагу на те, що цю постановку назвали "російським танцем".

Сталося це під час гала-концерту танців народів світу "Spring Festival Gala".

"Днями у відповідь на українські санкції щодо китайських компаній і скандалу навколо українського концерну "Мотор Січ", МЗС КНР пообіцяв відстоювати китайські інтереси в Україні. Поки, мабуть, Пекін вирішив обмежитися просто тролінгом", — сказано в підписі до відео.

[ + – ] "Русский гопак" в Китаї

Нагадаємо: 29 січня Рада національної безпеки та оборони України на виконання указу президента ввела санкції проти китайського інвестора Ван Цзін і компаній, які розташовані в Китаї.

РНБО ввела санкції проти:

Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Британські Віргінські острови)

Hong Kong Skyrizon Hlodings Limited (Гонгконг, КНР)

Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd (Пекін, КНР)

Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd (Пекін КНР)

Громадянина КНР Ван Цзіна, йому заборонений в'їзд на територію України терміном на 3 роки.

В інтерв'ю для американського Axios на HBO президент Володимир Зеленський заявив, що він не згоден з твердженням, що Китай є геополітичною загрозою №1.

"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес або якась конкретна держава ставиться до нас з повагою, поважаючи ваш народ і кордони, то вони можуть бути представленими у вашій країні", — сказав голова держави.

Фокус повідомляв, що в травні 2019 року, у центрі Харкова 400 танцюристів одночасно виконали популярний народний український танець — гопак.

А у квітні того ж року український борець греко-римського стилю Жан Беленюк станцював гопак після перемоги на чемпіонаті Європи.