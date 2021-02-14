Лаборатория в Ухани получала патенты для проведения экспериментов над летучими мышами, - СМИ

В патентах описывались цели, для которых лабораториям понадобились клетки. "Для разведения летучих мышей и экспериментов над ними"

Одна из научных лабораторий Китая в Ухане получала два патента для хранения живых летучих мышей для проведения экспериментов с вирусами. Об этом сообщает DailyMail.

Несмотря на ранние сообщения ВОЗ о том, что коронавирус не мог выйти из лабораторий Уханя, новые данные показывают, что там проводили эксперименты по переносимости вирусов летучими мышами.

Уханский институт вирусологии подавал два патента по исследованию летучих мышей. Первый патент был подан в июне 2018 года. В нем шла речь о "клетке, позволяющей выращивать летучих мышей", которые будут "способны к здоровому росту и размножению в искусственных условиях". В январе 2019 года патент был выдан Управлением по патентам Госсовета КНР.

Второй патент был подан институтом 16 октября 2020 года, он касался "метода искусственного разведения летучих мышей". В патенте шла речь о межвидовой передачи вирусов SARS-CoV от летучих мышей к людям и другим животным. В нем прямо указывается, что метод предназначен для разведения летучих мышей для научных экспериментов: "Изобретение направлено на создание метода искусственного разведения летучих мышей. Они искусственно одомашниваются и разводятся, а также удерживаются на определенный срок. Летучие мыши — экспериментальные животные для научных исследователей".

При этом бывший сотрудник лаборатории Питер Дашек еще в апреле, а затем и в декабре 2020 года заявлял, что ученые не использую летучих мышей для проведения экспериментов. По его словам, после проведения необходимых манипуляций, летучих мышей отпускали.

Ныне Питер Дашек является членом команды ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19.

По словам Чарльза Смолла, который является консультантом по разведке из открытых источников, он обнаружил, что в патентах речь идет не только об отлове летучих мышей, но и о заражении их вирусами.

В аналитическом центре Общества Генри Джексона заявляют, что к Китаю становится все больше вопросов по мере продолжения пандемии. "Становится все более очевидным, что расследование ВОЗ не соответствовало поставленной цели, и нам нужно, чтобы Коммунистическая партия Китая рассказала правду о происхождении COVID-19", — заявляет глава центра Генри Джексон.

В посольстве Китая в ответ на расследование заявили: "Поступает все больше и больше международных сообщений о том, что вспышки эпидемии появлялись во многих местах в конце 2019 ода, поэтому ВОЗ должна провести соответствующие визиты и в другие страны".

А член команды ВОЗ Питер Дашек отказался комментировать журналистам появившейся данные о патентах.

Напомним, разведданные США показывали, что коронавирус, вероятнее всего, вышел из лаборатории Уханя. Официальный Китай и ВОЗ не были согласны с данными Штатов. В Китае считают, что коронавирус мог прийти от морепродуктов и свинины.