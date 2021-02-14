Лабораторія в Ухані отримувала патенти на проведення експериментів над кажанами, — ЗМІ

В патентах описувалися цілі, для яких лабораторіям знадобилися клітки. "Для розведення кажанів і експериментів над ними"

Одна з наукових лабораторій Китаю в Ухані подавала заявки на два патенти для зберігання живих кажанів та проведення експериментів з вірусами. Про це повідомляє DailyMail.

Попри ранні повідомлення ВООЗ про те, що коронавірус не міг вийти з лабораторій Уханю, нові дані показують, що там проводили експерименти з переносимості вірусів кажанами.

Уханський інститут вірусології подавав два патенти з дослідження кажанів. Перший патент був поданий в червні 2018 року. У ньому йшлося про "клітки, що дозволяють вирощувати кажанів", вони будуть "здатні до здорового росту і розмноження в штучних умовах". У січні 2019 року патент був виданий Управлінням з патентів Держради КНР.

Другий патент був поданий інститутом 16 жовтня 2020 року, він стосувався "методу штучного розведення кажанів". У патенті йшлося про міжвидову передачі вірусів SARS-CoV від кажанів до людей і інших тварин. У ньому прямо вказується, що метод призначений для розведення кажанів для наукових експериментів: "Винахід направлено на створення методу штучного розведення кажанів. Вони штучно одомашнюються і розводяться, а також утримуються на певний термін. Кажани — експериментальні тварини для наукових дослідів".

При цьому колишній співробітник лабораторії Пітер Дашек ще у квітні, а потім і в грудні 2020 року заявляв, що вчені не використовують кажанів для проведення експериментів. За його словами, після проведення необхідних маніпуляцій, кажанів відпускали.

Нині Пітер Дашек є членом команди ВООЗ з розслідування походження COVID-19.

За словами Чарльза Смола, який є консультантом з розвідки з відкритих джерел, він виявив, що в патентах мова йде не тільки про вилов кажанів, але й про зараження їх вірусами.

В аналітичному центрі Товариства Генрі Джексона заявляють, що до Китаю стає все більше питань у міру продовження пандемії. "Стає все більш очевидним, що розслідування ВООЗ не відповідало поставленої мети, і нам потрібно, щоб Комуністична партія Китаю розповіла правду про походження COVID-19", — заявляє глава центру Генрі Джексон.

У посольстві Китаю в відповідь на розслідування заявили: "Надходить все більше і більше міжнародних повідомлень про те, що спалахи епідемії з'являлися в багатьох місцях наприкінці 2019 року, тому ВООЗ повинна провести відповідні візити і в інші країни".

А член команди ВООЗ Пітер Дашек відмовився коментувати журналістам нові дані про патенти.

Нагадаємо, розвіддані США показували, що коронавірус, найімовірніше, вийшов з лабораторії Ухань. Офіційний Китай і ВООЗ були згодні з даними Штатів. У Китаї вважають, що коронавірус міг прийти від морепродуктів і свинини.