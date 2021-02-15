Всемирную торговую организацию впервые в истории возглавит темнокожая женщина

Бывший министр финансов Нигерии, которая станет новой главой ВТО, уже заявила, что одним из ее приоритетов станет "справедливый доступ к вакцинам от COVID-19".

Нгози Оконджо-Ивеала станет первой в истории женщиной и африканкой, которая возглавит Всемирную торговую организацию (ВТО). Она осталась единственным кандидатом на эту должность после того, как министр торговли Южной Кореи Ю Мён Хи отказался от участия в гонке. Об этом рассказывает издание CNN.

Утвердить Оконджо-Ивеала на новую должность должны уже 15 февраля. Отмечается, что она — экономист и бывший министр финансов Нигерии. Оконджо-Ивеала пользуется широкой поддержкой членов ВТО, в том числе — Евросоюза, Китая, Японии и Австралии. Ее также поддерживали США при президентстве Дональда Трампа.

В интервью CNN Оконджо-Ивеала признала, что ВТО нуждается в реформах. В частности, на текущий момент организация пытается предотвратить потенциальные торговые споры между США и Китаем.

"Это захватывающе и в то же время пугающе. Я с нетерпением жду вызова… Необходимы глубокие реформы, чтобы провести ребрендинг и репозиционирование организации", — рассказывала Оконджо-Ивеала.

Она отметила, что одним из ее приоритетов также станет активизация глобальных усилий по борьбе с коронавирусом. А в ответ на ремарку журналиста касательно того, что "богатые страны не делают достаточно для обмена вакцинами COVID-19" Оконджо-Ивеала подчеркнула, что ВТО необходимо ввести "правила, которые сделают доступ к вакцинам справедливым".

ВТО — международная организация, основанная в 1995 году для либерализации международной торговли и регулирования торговых и политических отношений государств-членов. На текущий момент ее членами являются 160 признанных государств.

Отметим, разговоры о том, что богатые страны закупили больше вакцин, чем необходимо, а бедные остаются вовсе без них, начались еще в начале января 2021 года. В частности, с таким месседжем выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Габреисус.

А генсек ООН Антониу Гутерриш в середине января заявлял, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается именно из-за того, что некоторые страны ведут крайне нездоровую политику касательно закупки вакцин, приобретая значительно большее количество доз, чем им необходимо.

"Вакцинационализм" обречен на провал, он отсрочит глобальное выздоровление. COVID-19 не может быть побежден лишь в одной стране", — заявлял тогда Гутерриш.

Напомним, глава Минздрава Украины Максим Степанов обещал, что вакцинация в Украине стартует с 15 февраля. Впрочем, этого так и не произошло.